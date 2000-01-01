06.02 04:27 MIGnews.com

Киноакадемия случайно опубликовала победителей "Оскара"

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Американская киноакадемия случайно выложила в своем микроблоге в Twitter список победителей престижной премии "Оскар" в различных номинациях, однако сразу же удалила ошибочный твит.На выложенной таблице был список номинаций и победителей в каждой из них. Так, например, лучшим фильмом назвали картину "Паразиты", лучшим анимационным фильмом назвали "Клауса", лучшим актером признали Хоакина Феникса, а актрисой - Рене Зеллвегер.В самой киноакадемии поспешили объясниться и списали произошедшее на ошибку."Мы предложили поклонникам поделиться в Twitter своими прогнозами на „Оскар“. Многие уже это сделали! Небольшой сбой заставил сообщения выглядеть так, будто они были отправлены с нашего аккаунта. Но это было не так. Ошибка уже устранена. Мы раскроем свой выбор в воскресенье", - написали представители киноакадемии в новом твите.