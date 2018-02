СТС пропал на yes

05.02 12:46 MIGnews.com

За почти 8 лет вещания в Израиле первый российский круглосуточный развлекательный канал СТС, один из трех самых популярных в России, предсказуемо стал наиболее приоритетным у израильского русскоязычного телезрителя. До последнего времени его транслировали все крупные компании-телевещатели Израиля. Однако по неизвестной причине, компания спутникового телевидения yes вдруг отказалась от рейтингового канала.СТС - лидер развлекательного телевиденияВысокую популярность канала СТС, который во всем мире смотрят более 120 миллионов человек, объяснить несложно: став в 1996 году первым российским развлекательным, этот канал отказался от новостных и политических программ, сделав ставку на активную интеллигентную аудиторию. Основное время вещания канала занимают игры и викторины, оригинальные и динамичные комедийные сериалы, веселые юмористические шоу (без сальностей и ненормативной лексики), а также художественные фильмы. В результате, ориентируясь на молодые семьи, СТС стал одним из немногих каналов, который предлагает только тот развлекательный контент, который можно смотреть вместе с детьми.Сегодня СТС - это главный российский развлекательный канал, который стабильно входит в тройку популярных российских каналов в целевой аудитории "Все 10-45". Охват российской аудитории этого канала на 2016 год составляет более 96,2 %.Более того, за 21 год своего существования СТС стал каналом, с которым выросло целое поколение: он стал очень узнаваемым среди зрителей, которых привлекают веселые программы и сериалы. Канал формирует у зрителей позитивный настрой и оптимистичную жизненную позицию.Хиты СТССамые рейтинговые сериалы и программы СТС хорошо знакомы не только непосредственно зрителям канала - например, веселые скетчи юмористических шоу "Уральские пельмени", "Даешь, молодежь" и "6 кадров" моментально самыми разными способами распространяются в Интернете и бьют рекорды по количеству просмотров. То же самое можно сказать и о многосерийной продукции этого телеканала. Вот уже много лет на СТС идет "самый долгоиграющий адаптированный сериал в мире", по версии Книги Рекордов Гиннесса - ситком "Воронины". На данный момент вышел уже 21 сезон (455 серий) этого "семейного блокбастера". А 11 января 2018 года стартовали съемки 22-го сезона телесериала. Всегда небанальный и добрый юмор зрителям дарит уже упомянутое, награжденное престижными телепремиями юмористическое шоу "Уральские пельмени". Ключевые сериалы канала - "Молодежка", "Вы все меня бесите", "Ивановы-Ивановы", "Психологини" - стали яркими образцами развлекательного контента собственного производства на российском телевидении.Ранее среди российских и израильских зрителей канала повышенным вниманием пользовались сериалы СТС "Закрытая школа", "Папины дочки", "Кадетство" и другие.Однако самыми популярными проектами канала стали сериалы "Кухня" и "Отель Элеон".Кроме всего прочего, "Кухня" стала самым дорогим среди российских ситкомов - стоимость одной серии составляет 200 тысяч долларов (всего потрачено на первоначально планировавшиеся 40 серий 8 миллионов долларов, а стоимость покупки прав только на одну песню Beyonce составила порядка 1 млн рублей).Популярность у зрителей этого сериала была настолько высока, что вдохновила авторскую группу на производство полнометражных картин-продолжений "Кухня в Париже" (2014), "Кухня. Последняя битва" (2017) и отдельный, тоже несколькосезонный спин-офф телесериала "Отель Элеон" (2016-2017). Все эти проекты также имели колоссальный успех, а полнометражные продолжения - еще и яркую прокатную биографию в кинотеатрах России, ближнего и дальнего зарубежья.СТС в ИзраилеНа телевизионном рынке Израиля СТС существует с 2010 года, и все это время израильские зрители имеют возможность смотреть премьеры канала сразу же после премьеры в России. В Израиле СТС транслируют компания кабельного телевидения Hot, компании IPTV-телевидения KartinaTV и PartnerTV. До 1 февраля 2018 года канал СТС на 194-м канале смотрели и клиенты компании спутникового телевидения yes. После этой даты, трансляция популярного канала на yes прекратилась.