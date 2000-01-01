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06.02 00:28   MIGnews.com

Вышел первый трейлер нового эпизода "Звездных войн"

Компания Disney выпустила первый трейлер спин-оффа знаменитой саги "Звездные войны" о молодости Хана Соло. Ролик опубликовала компания на своем YouTube-канале



В картине "Соло: Звездные войны. Истории" зрителям покажут знакомство Хана Соло с Чубаккой, и что станет фундаментом для их дружбы в дальнейшем.

В продолжении культовой саги Рона Ховарда главную роль сыграет Олден Эренрайк, а также примут участие Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

Мировая премьера спин-оффа намечена на 23 мая 2018 года.
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