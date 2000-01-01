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Новый Терминатор провалился в прокате 04.11 20:00   MIGnews.com

Новый Терминатор провалился в прокате

На большие экраны вышла очередная часть франшизы про Терминатора. Фильм получил название "Темные судьбы", продюсером выступил Джэймс Кэмерон.

Однако, несмотря на хорошего продюсера и "железного Арни" в касте актеров, в прокате фильм провалился.

В американском прокате за первые выходные фильм собрал всего-навсего $29 миллионов, а во всем мире (даже с учетом мощного китайского рынка) – $123 миллиона. На создание картины было потрачено более 185 миллионов долларов. Прибыльным фильм точно не станет, создателям остается уповать на то, что картина выйдет "в ноль".


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