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Скорсезе раскритиковал кинофильмы студии Marvel | Фото: AFP05.10 04:10   MIGnews.com

Скорсезе раскритиковал кинофильмы студии Marvel

Американский режиссер Мартин Скорсезе заявил, что не воспринимает блокбастеры студии Marvel в качестве кино.

"Я не смотрю их. Я пробовал, понимаете?… Но это не кино. Если честно, самое ближайшее, с чем я могу их сравнить — это тематически парки", — сказал режиссер.

По словам Скорсезе, фильмы студии Marvel не рассказывают про истории людей, а также в них невозможно почерпнуть эмоциональный и психологический опыт.

Режиссер считает, что такие фильмы невозможно спасти даже превосходной актерской игрой.


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