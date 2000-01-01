Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Вышел трейлер мистического сериала `Страна Лавкрафта` 05.06 04:06   MIGnews.com

Вышел трейлер мистического сериала "Страна Лавкрафта"

Опубликован тизер-трейлер нового сериала Джордана Пила и Джей Джей Абрамса "Страна Лавкрафта" (Lovecraft Country).

В основу сериала лег одноименный роман американского писателя Мэтта Раффа ("Канализация", "Злые обезьяны").

По сюжету ветеран корейской войны, молодой афроамериканец возвращается в Чикаго середины пятидесятых и с помощью дяди и подруги детства отправляется на поиски своего сгинувшего отца.

При этом выясняется, что Аттикус - потомок могущественного колдуна и обладает "силой его крови". Что вовлекает протагониста в интриги американских колдовских лож.

В первом сезоне десять эпизодов. Релиз - в августе.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:44
Ученые связали группу крови с COVID-19
02:30
Найдены "куриные" следы динозавра из Юрского периода
01:53
BAFTA: сериал "Чернобыль" номинировали на 14 премий
00:39
Во время беспорядков в США пострадали около 280 журналистов
22:33
Норвегия: оползень унес в море жилой поселок  
21:46
Нетаниягу раскритиковал "гиперактивных" министров - СМИ
21:12
118 новых случаев коронавируса за сутки в Израиле
20:43
Тель-Авив: полиция запретила митинг против аннексии
20:12
Израиль: 301 случай коронавируса в учебных заведениях
20:03
Йехуда Глик избит семьей аль-Халак
19:54
"Рупор прокуратуры" - подельник преступников
19:41
Палестинцы напали на Йехуду Глика в Восточном Иерусалиме
19:10
Три авиакомпании возобновили рейсы в Израиль
18:43
Зараженного депутата обвинили в атаке на Кнессет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  