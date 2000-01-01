05.06 04:06 MIGnews.com
Вышел трейлер мистического сериала "Страна Лавкрафта"
Опубликован тизер-трейлер нового сериала Джордана Пила и Джей Джей Абрамса "Страна Лавкрафта" (Lovecraft Country).
В основу сериала лег одноименный роман американского писателя Мэтта Раффа ("Канализация", "Злые обезьяны").
По сюжету ветеран корейской войны, молодой афроамериканец возвращается в Чикаго середины пятидесятых и с помощью дяди и подруги детства отправляется на поиски своего сгинувшего отца.
При этом выясняется, что Аттикус - потомок могущественного колдуна и обладает "силой его крови". Что вовлекает протагониста в интриги американских колдовских лож.
В первом сезоне десять эпизодов. Релиз - в августе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии