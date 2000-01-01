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Дэвид Линч получит Academy Honorary Award 05.06 04:06   MIGnews.com

Дэвид Линч получит Academy Honorary Award

Совет управляющих Американской академии киноискусств принял решение наградить известного кинорежиссера Дэвида Линча почетной премией "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award), сообщается на сайте академии.

Почетной награды за вклад в кинематограф также будут удостоены итальянский режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюди. В то же время актриса Джина Дэвис получит награду им. Джина Хершолта, которая вручается за выдающийся вклад в дело гуманизма.

"Эти награды, присуждаемые Академией ежегодно, отмечают людей, которые посвятили себя творческой жизни и внесли выдающийся вклад в нашу отрасль и за ее пределы", - отметил президент Академии Джон Бейли.

Вручение наград состоится на специальной церемонии в Лос-Анджелесе в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center 27 октября.

Дэвид Линч является представителем американского независимого кино, сценаристом, кинорежиссером, обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.

Многие его картины стали классикой мирового кино. Наибольшую популярность Линч получил после выхода мистического сериала "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990-1991). Для стиля режиссера характерна наполненность фильмов яркими деталями сюрреалистического, психоделического либо мистического свойства.

Он трижды номинировался на премию "Оскар"за лучшую режиссуру (1981, 1987, 2002).


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