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Отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле вызвало возмущение 05.06 03:10   MIGnews.com

Отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле вызвало возмущение

Сценаристка из Великобритании Карла Мари Свит возмутилась, что американский телеканал НВО не привлек к съемкам в мини-сериале "Чернобыль" чернокожих актеров,об этом она написала в Twitter.

"Посмотрела два эпизода "Чернобыля", очень хорошо! Только есть одна мысль… я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей?", - написала Свит.

Как известно, критики и зрители оценили мини-сериал "Чернобыль" от НВО выше, чем легендарную "Игру престолов", пишет Handofmoscow.

В конце марта телеканал HBO обнародовал полноценный трейлер исторического мини-сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.


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