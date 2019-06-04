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Звезда `Мстителей` Хемсворт уходит из кино ради семьи | Фото:04.06 13:45   MIGnews.com

Звезда "Мстителей" Хемсворт уходит из кино ради семьи

Известный австралийский актер Крис Хемсворт, прославившейся ролью Тора в "Мстителях" заявил о временном перерыве в своей карьере.

Об этом во вторник, 4 июня пишет портал LADbible.

35-летняя знаменитость объяснил, что хочет посвятить свое время семье и морально перезарядится.

"У них сейчас очень важный период взросления. Они все еще юны, и они прекрасно понимают, что мы реже видимся. Я просто хочу побыть дома с детьми", - сказал актер о своих детях.

Актер отметил, что планирует "отдыхать" как минимум до конца 2019 года, однако точных сроков называть не стал.

Как известно, Крис и его 42-летняя супруга Эльза Патаки воспитывают троих детей - семилетнюю дочь Индию и пятилетних сыновей-близнецов Сашу и Тристана.

Крис также запомнился телезрителями своими ролями в картинах "Белоснежка и охотник", "Хижина в лесу" и "Звездный путь".


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