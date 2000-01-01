05.03 00:27 MIGnews.com

Новый фильм про Бонда решили перенести из-за коронавируса

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Премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не Время Умирать" перенесли с апреля на ноябрь из-за эпидемии коронавируса.В Италии, Южной Корее, Китае и Японии закрылись кинотеатры — создатели высокобюджетной картины переживают за сборы."Киностудии MGM и Universal, а также продюсеры фильмов о Бонде Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня о том, что после подробного изучения ситуации и проведения тщательного анализа мирового кинорынка дата выхода фильма "Не время умирать" будет перенесена на ноябрь 2020 года", - говорится в сообщении на официальной странице картины в Twitter.