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Новый фильм про Бонда решили перенести из-за коронавируса 05.03 00:27   MIGnews.com

Новый фильм про Бонда решили перенести из-за коронавируса

Премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не Время Умирать" перенесли с апреля на ноябрь из-за эпидемии коронавируса.

В Италии, Южной Корее, Китае и Японии закрылись кинотеатры — создатели высокобюджетной картины переживают за сборы.

"Киностудии MGM и Universal, а также продюсеры фильмов о Бонде Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня о том, что после подробного изучения ситуации и проведения тщательного анализа мирового кинорынка дата выхода фильма "Не время умирать" будет перенесена на ноябрь 2020 года", - говорится в сообщении на официальной странице картины в Twitter.


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