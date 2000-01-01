05.03 05:58 MIGnews.com

Из ремейка "Мулан" убрали героя из-за движения #MeToo

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Продюсер киноадаптации мультипликационного фильма "Мулан" Джейсон Рид заявил, что в картине не появится один из главных персонажей капитан Ли Шанг, который был возлюбленным главной героини в оригинальном мультфильме 1998 года.По словам Рида, персонаж Ли Шанга не соответствует требованиям движения #MeToo."Я думаю, особенно во времена движения #MeToo наличие командира, который одновременно является возлюбленным, - очень неудобно. Мы не думаем, что это уместно", - заявил он. Об этом сообщает издание Collider.В фильме вместо Ли Шанга введут двух новых персонажей. "Одним стал командир Тун, который заменит Мулан отца и станет для нее наставником на протяжении фильма. Другой - Хонхэй, ее соратник в армии", - сообщил продюсер.Премьера фильма в США запланирована на март 2020 года. Роль Мулан исполнит китайская актриса Лю Ифэй.