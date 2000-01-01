04.02 11:25 MIGnews.com

Надписи "Смерть Биби" в центре Тель-Авиве

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Жители улицы Билу в центре Тель-Авиве, неподалеку от бульвара ротшильд, появилась надпись “Смерть Биби”.Жители квартала позвонили в муниципалитет и сообщили о происшествии.Министр транспорта Исраэль Кац заявил: “Граффити в центре Тель-Авиве - серьезное подстрекательство, пересечение красной линии, будь то по идеологическим, личным или оппозиционным мотивам в связи с проблемой трудовых мигрантов. Мы находимся на краю пропасти. Преступники должны быть быстро пойманы и наказаны по всей строгости закона”.Спикер Кнессета Юли Эдельштейн заявил: “Снова антисемитское граффити. Когда мы осознаем, что подстрекательство ведет к насилию. Возможно не соглашаться и критиковать - но подстрекательство запрещено”.