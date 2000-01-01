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В Голливуде снимут фильм о WeWork и Ноймане | Фото:03.12 18:30   MIGnews.com

В Голливуде снимут фильм о WeWork и Ноймане

Продюсерские компании Universal и Blumhouse Productions объединились, чтобы снять фильм о WeWork и ее скандальном основателе Адаме Ноймане.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий на экранизацию книги журналистки Картины Брукер поручили писать оскароносному Чарльзу Рэндольфу. В фильме будут показаны отношения Ноймана с генеральным директором японского холдинга Softbank с Масаеси Сон. Другие подробности о киноленте пока не раскрываются.

40-летний Нойман был отстранен от должности исполнительного директора WeWork в сентябре, поскольку стоимость компании резко упала. Холдинг SoftBank инвестировал миллиарды в компанию в 2017 году.

Нойман устраивал собрания каждое 18-е месяца, что считается более благоприятным временем. А недавно стало известно, что он помог старшему советнику президента США Дональда Трампа и его зятю Джареду Кушнеру со "сделкой века".


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