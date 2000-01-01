В Голливуде снимут фильм о WeWork и Ноймане

Сценарий на экранизацию книги журналистки Картины Брукер поручили писать оскароносному Чарльзу Рэндольфу. В фильме будут показаны отношения Ноймана с генеральным директором японского холдинга Softbank с Масаеси Сон. Другие подробности о киноленте пока не раскрываются.
40-летний Нойман был отстранен от должности исполнительного директора WeWork в сентябре, поскольку стоимость компании резко упала. Холдинг SoftBank инвестировал миллиарды в компанию в 2017 году.
Нойман устраивал собрания каждое 18-е месяца, что считается более благоприятным временем. А недавно стало известно, что он помог старшему советнику президента США Дональда Трампа и его зятю Джареду Кушнеру со "сделкой века".