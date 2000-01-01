03.10 18:32 MIGnews.com

Звезда "Игры Престолов" празднует 46-летие

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Британка Лена Хиди успешная актриса, которая снялась в более чем 100 кинолентах и сериалах, но больше всех она запомнилась общественности в роли Серсеи Ланнистер из сериала "Игра Престолов". Роль подлой блондинки принесла Хиди мировую славу.После завершения "Игры Престолов" актриса созналась, что больше всего её разочаровал финал, в котором её персонаж слишком банально погиб. Лена Хиди считает, что Серсея заслуживала на более эпичную гибель."Скажу только, что желала ей лучшей смерти. В этом сериале можно было умереть множеством различных способов. Поэтому я чувствую себя несколько разочарованной. Но мне кажется, что авторы не могли угодить всем. Что бы они ни сделали, все равно были бы недовольны".