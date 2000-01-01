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Публике будет представлен израильский сериал `Тегеран` | Фото:04.07 06:18   MIGnews.com

Публике будет представлен израильский сериал "Тегеран"

Согласно сообщениям в Deadline and Variety, в разработке находится новая израильская телевизионная драма из восьми частей "Тегеран", пишет в среду, The Jerusalem Post.

По данным источников, сериал создается для израильской общественной телекомпании Kan в соавторстве с Моше Зондером, который является одним из продюсеров известного телесериала "Фауда".

Главной героиней проекта станет израильская актриса Нив Султан. Она исполнит роль Тамар Рабинян – еврейки, родившейся в Иране, но выросшей в Израиле.

По сюжету картины, Рабинян – компьютерный агент-хакер Моссада, которая выполняет очень опасную первую миссию по отключению ядерного реактора в Тегеране. Когда возникают проблемы, Тамар оказывается уходит в подполье и влюбляется в борца за демократию.

Права на глобальное распространение сериала собирается купить британский дистрибьютор контента Cineflix Rights.


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