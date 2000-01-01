Публике будет представлен израильский сериал "Тегеран"
Согласно сообщениям в Deadline and Variety, в разработке находится новая израильская телевизионная драма из восьми частей "Тегеран", пишет в среду, The Jerusalem Post.
По данным источников, сериал создается для израильской общественной телекомпании Kan в соавторстве с Моше Зондером, который является одним из продюсеров известного телесериала "Фауда".
Главной героиней проекта станет израильская актриса Нив Султан. Она исполнит роль Тамар Рабинян – еврейки, родившейся в Иране, но выросшей в Израиле.
По сюжету картины, Рабинян – компьютерный агент-хакер Моссада, которая выполняет очень опасную первую миссию по отключению ядерного реактора в Тегеране. Когда возникают проблемы, Тамар оказывается уходит в подполье и влюбляется в борца за демократию.
Права на глобальное распространение сериала собирается купить британский дистрибьютор контента Cineflix Rights.