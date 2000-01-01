04.06 01:30 MIGnews.com

Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" возобновят осенью

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Съемки очередных частей фильма с Томом Крузом "Миссия невыполнима" возобновятся в сентябре.Проект временно свернули в конце февраля из-за распространения коронавирусной инфекции. Работы возобновятся с максимальной осторожностью, соблюдением всех мер безопасности, а команде картины придется проходить регулярное тестирование на COVID-19. По крайней мере, тем, кто задействован сценах, требующих непосредственного контакта. Об этом сообщает Variety.В первую очередь будут отсняты сцены на открытых локациях. Остальное доделают в студиях и павильонах.Премьера седьмой части франшизы запланирована на 19 ноября 2021 года, восьмой - 4 ноября 2022-го.