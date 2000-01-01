04.06 02:26 MIGnews.com

Исполнители главных ролей в Гарри Поттере все еще общаются

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Актер Дэниэл Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в кинофраншизе, рассказал о своих отношениях со своими коллегами по фильму - Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом. Его слова передает издание Mirror.По его словам, он и исполнители роли Рона Уизли и Гермиону Грейнджер продолжают общаться. Но происходит это не часто, добавил Дэниэл.Актер также решил поздравить Гринта с рождением дочери."Жутко осознавать, что мы в таком возрасте, когда у большинства людей рождаются дети. Уверен, это заставляет всех остальных чувствовать себя очень старыми", - отметил с юмором актер.Рэдклифф заявил, что уверен в том, что Руперт станет хорошим отцом и признался, что "очень за него счастлив".