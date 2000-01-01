03.05 22:48 MIGnews.com

Умер актер, сыгравший Чубакку

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Актер "Звездных войн" Питер Мэйхью, сыгравший Чубакку в оригинальной трилогии, умер в 74 года. Об этом сообщила его семья в Twitter. Он умер в своем доме в Северном Техасе в окружении своей семьи.Непоколебимая преданность Чубакки Хану Соло сделала его одним из самых любимых персонажей франшизы. Актер был обнаружен продюсером Чарльзом Х. Шнеером во время работы в госпитале в Лондоне и исполнил роль Рэя Гаррихаузена в "Синдбад и око тигра". В следующем году он получил роль Чубакки.Джордж Лукас первоначально хотел отдать роль бодибилдеру Дэвида Проуза, но тот решил сыграть в Дарта Вейдера, и Лукас выбрал еще более высокого Мэйхью. Помимо этой роли, Мэйхью сыграл роли в нескольких фильмов и телевизионных передачах.29 июня состоится поминальная служба для друзей и семьи, а в начале декабря в EmpireCon состоится поминовение для поклонников в Лос-Анджелесе. У него остались жена Энджи и трое детей.