04.03 01:15 MIGnews.com

Антонио Бандерас снимется в фильме по видеоигре

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Испанский актер Антонио Бандерас снимется в экранизации серии приключенческих видеоигр "Uncharted" ("Неизведанное").Кроме Бандераса в съемках фильма примут участие София Тейлор Али, известная по фильму "Анатомия страсти" и Тати Габриэль, известный по сериалу "Сотня". О том, какие роли будут исполнять актеры, пока не сообщается, известно лишь, что это будут роли второго плана. Об этом сообщает издание DTF.Главную роль искателя приключений Нейтана "Нейта" Дрейка исполнит Том Холланд, а его наставника и друга Виктора "Салли" Салливана сыграет Марк Уолберг.Над сценарием будущего фильма работали Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, ранее написавшие сценарии для таких фильмов как "Железный человек" и "Люди в чёрном: Интернэшнл". В качестве режиссера выступит Рубен Фляйшер ("Добро пожаловать в Zoмбилэнд", "Веном").