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Антонио Бандерас снимется в фильме по видеоигре 04.03 01:15   MIGnews.com

Антонио Бандерас снимется в фильме по видеоигре

Испанский актер Антонио Бандерас снимется в экранизации серии приключенческих видеоигр "Uncharted" ("Неизведанное").

Кроме Бандераса в съемках фильма примут участие София Тейлор Али, известная по фильму "Анатомия страсти" и Тати Габриэль, известный по сериалу "Сотня". О том, какие роли будут исполнять актеры, пока не сообщается, известно лишь, что это будут роли второго плана. Об этом сообщает издание DTF.

Главную роль искателя приключений Нейтана "Нейта" Дрейка исполнит Том Холланд, а его наставника и друга Виктора "Салли" Салливана сыграет Марк Уолберг.

Над сценарием будущего фильма работали Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, ранее написавшие сценарии для таких фильмов как "Железный человек" и "Люди в чёрном: Интернэшнл". В качестве режиссера выступит Рубен Фляйшер ("Добро пожаловать в Zoмбилэнд", "Веном").


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