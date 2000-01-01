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Фанаты призывают перенести премьеру новой части `Бондианы` 04.03 00:22   MIGnews.com

Фанаты призывают перенести премьеру новой части "Бондианы"

На крупнейшем блоге поклонников Джемса Бонда MI6-HQ фанаты франшизы опубликовали открытое письмо, в котором выступили с призывами к Eon, MGM и Universal перенести премьеру новой части No Time To Die на лето из-за вспышки коронавируса.

По мнению фанатов, студии должны "поставить общественное здравоохранение выше графиков выпуска маркетинговых материалов". В письме заявляется, что из-за эпидемии коронавируса фильм может лишиться львиной доли доходов, поскольку развитые страны призывают своих граждан воздерживаться от походов в места массовых скоплений людей, в частности, в кинотеатры.

"Через месяц состоится премьера No Time To Die во всем мире, а вируса, вероятно, достигнет пика в Соединенных Штатах", - говорится в письме.

"Сегодня Вашингтон объявил чрезвычайное положение. Существует значительная вероятность того, что кинотеатры будут закрыты или их посещаемость резко сократится к началу апреля", - добавили авторы обращения.



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