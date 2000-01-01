04.01 04:24 MIGnews.com

В 2019 вышло рекордное количество фильмов режиссеров-женщин

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Прошедший 2019 год стал рекордным по количеству снятых режиссерами-женщинами фильмов.Как показали данные исследования, проведенного USC Annenberg Inclusion Initiative, в сотне самых кассовых фильмов года доля картин, режиссерами которых являются женщины, составила 10,6%, что почти в два раза превышает аналогичные показатели прошлого, 2018 года, составившие 4,5%. Также женщины выступили в качестве сорежиссеров двух из десяти самых крупных релизов 2019-го: "Холодного сердца — 2" (Дженнифер Ли) и "Капитана Марвела" (Анна Боден).В число вышедших в 2019 году наиболее успешных фильмов, снятых женщинами, входят "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Стриптизерши" Лорин Скафария, "Образование" Оливии Уайлд и "Прощание" Лулу Ванг.