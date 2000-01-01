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В киновселенной Marvel появится трансгендерный супергерой 04.01 03:16   MIGnews.com

В киновселенной Marvel появится трансгендерный супергерой

Глава Marvel Studios продюсер Кевин Файги в ходе официального мероприятия в Нью-Йоркской академии кино заявил о планах студии добавить в киновселенную супергероя-трансгендера.

Также Файги добавил, что в фильмах, входящих в киновселенную Marvel, будут добавлены и другие персонажи, являющиеся представителями ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает ВВС.

О планах студии создать супергероя-трансгендера в фильмах, выходящих после саги "Мстители: Война бесконечности", СМИ сообщали еще в прошлом году.

Также сообщается, что геем будет один из главных героев супергеройского фильма "Вечные" (The Eternals), который выйдет на большие экраны в ноябре 2020 года.


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