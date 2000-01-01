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Режиссер `Мальчишника в Вегасе` отказался снимать комедии | Фото:03.10 05:21   MIGnews.com

Режиссер "Мальчишника в Вегасе" отказался снимать комедии

Тодд Филлипс, режиссер нового "Джокера", сказал, что он ушел от комедийного жанра, потому сейчас это слишком сложно из-за "прогрессивного (пробудившегося) поколения". Режиссер наиболее известен по трилогии "Мальчишник в Вегасе" и фильму "Впритык" с Робертом Дауни-младшим.

В интервью вместе с Хоакином Фениксом для Vanity Fair Филлипс сказал, что он выбрал эту историю, потому что он стал настороженно относиться к "непочтительному братскому юмору".

"Попробуй быть смешным в наши дни с этой "пробудившейся культурой", - сказал он. "Были статьи, написанные о том, почему комедии больше не работают - я скажу вам почему, потому что все эти чертовски забавные парни говорят "к черту это - я не хочу вас обидеть". Филлипс сказал, что не хочет спорить "с 30 миллионами людей в Твиттере".

"Вы просто не можете этого сделать, верно? Поэтому вы просто говорите: "Я ушел". Я ушел, и вы знаете, что? Со всеми моими комедиями - я думаю, что у всех комедий вообще есть общее - они неуважительные."

Однако и "Джокер" уже успел наткнуться на критику. Жертвы массовой стрельбы 2012 года в кинотеатре США, где убийца был одет как "Джокер", подписали письмо к продюсерам Warner Bros., в котором выражалась обеспокоенность по поводу фильма.

В ответ Warner Bros. сказал: "Не заблуждайтесь: ни вымышленный персонаж Джокер, ни фильм не поддерживают насилие любого рода". Филлипс, в свою очередь" выразил надежду, что фильм вдохновляет на разговоры о насилии и обращении с людьми с психическими заболеваниями.


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