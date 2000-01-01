Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Персонаж Смоллетта не вернется в `Империю` | Фото:03.05 07:14   MIGnews.com

Персонаж Смоллетта не вернется в "Империю"

Персонаж актера Джусси Смоллетт не вернется в сериал "Империя", сообщает Fox Entertainment. "По обоюдному согласию студия договорилась о продлении Джусси Смоллетт на шестой сезон, но в настоящее время нет никаких планов возвращения персонажа Джамала в "Империю"", - говорится в заявлении студии во вторник.

Ранее в тот же день Fox объявил, что сериал был продлен на шестой сезон.

Смоллетт был вычеркнут из последних двух эпизодов пятого сезона сериала.

В начале марта Смоллетт был обвинен большим жюри в Чикаго по 16 пунктам обвинения в совершении уголовного преступления, связанных с ложными показаниями полиции. Он заявлял, что стал жертвой нападения на почве ненависти, которое в итоге оказалось сфабрикованным. Однако актер продолжает отрицает свою вину.

Неделю назад главные актеры "Империи" отправили письмо руководителям Fox Entertainment и Disney с призывом вернуть Смоллетта в следующем сезоне.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:47
23 741 человек погибли в войнах и терактах в Израиле
07:24
Слухи о заговоре: глава иорданской разведки снят с должности
07:19
Насралла угрожает вторгнуться в Галилею
06:31
Новый смартфон Google будет стоить в два раза дешевле Apple
05:30
Слон и работник зоопарка встретились спустя 35 лет
04:42
Ченнинг Татум выложил cвое голое фото в Instagram
03:34
Бой за звание лучшего средневеса в дивизионе
02:22
Король Таиланда женился на генерале
00:31
Представлен список проектов для Netflix
23:19
Певица Пинк рассказала о своей сильнейшей "боли" в жизни
22:24
Супруги Обама создают фильм о Дональде Трампе
21:39
"Холокост - никогда больше": Бразилия подсветила Конгресс
21:37
Интимные фото израильских солдаток слиты в сеть
21:06
Советник ООН: Нынешняя Европа похожа на Европу с нацистами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus