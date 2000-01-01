03.05 07:14 MIGnews.com

Персонаж Смоллетта не вернется в "Империю"

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Персонаж актера Джусси Смоллетт не вернется в сериал "Империя", сообщает Fox Entertainment. "По обоюдному согласию студия договорилась о продлении Джусси Смоллетт на шестой сезон, но в настоящее время нет никаких планов возвращения персонажа Джамала в "Империю"", - говорится в заявлении студии во вторник.Ранее в тот же день Fox объявил, что сериал был продлен на шестой сезон.Смоллетт был вычеркнут из последних двух эпизодов пятого сезона сериала.В начале марта Смоллетт был обвинен большим жюри в Чикаго по 16 пунктам обвинения в совершении уголовного преступления, связанных с ложными показаниями полиции. Он заявлял, что стал жертвой нападения на почве ненависти, которое в итоге оказалось сфабрикованным. Однако актер продолжает отрицает свою вину.Неделю назад главные актеры "Империи" отправили письмо руководителям Fox Entertainment и Disney с призывом вернуть Смоллетта в следующем сезоне.