03.03 01:26 MIGnews.com
Джонни Депп планирует вернуться к роли Джека Воробья
Американский актёр Джонни Депп планирует вернуться к роли пирата Джека Воробья, от которой его отстранили в 2018 году, в очередном фильме кинофраншизы "Пираты Карибского моря".
По информации издания We Got This Covered, в настоящее время продюсеры студии Disney пытаются добиться возвращения Деппа в шестой фильм серии о пиратах.
Сценарий пишут Крэйг Мазин, создавший сериал "Чернобыль", и Тед Эллиот, ранее принимавший участие в создании предыдущих частей франшизы.
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