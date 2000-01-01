Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Джонни Депп планирует вернуться к роли Джека Воробья | Фото:03.03 01:26   MIGnews.com

Джонни Депп планирует вернуться к роли Джека Воробья

Американский актёр Джонни Депп планирует вернуться к роли пирата Джека Воробья, от которой его отстранили в 2018 году, в очередном фильме кинофраншизы "Пираты Карибского моря".

По информации издания We Got This Covered, в настоящее время продюсеры студии Disney пытаются добиться возвращения Деппа в шестой фильм серии о пиратах.

Сценарий пишут Крэйг Мазин, создавший сериал "Чернобыль", и Тед Эллиот, ранее принимавший участие в создании предыдущих частей франшизы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:39
Коронавирус во Франции: число жертв увеличилось
00:20
Мадонна упала со стула и разрыдалась на концерте в Париже
00:15
Выборы в Израиле: самая высокая явка за три раунда
23:50
Первый случай коронавируса – сразу в нескольких странах
23:40
Ганц: я продолжу бороться
23:25
В ПА уже закатили истерику из-за выборов в Израиле
23:16
Эпидемия коронавируса в Италии: ситуация ухудшается
23:06
Кахоль Лаван: нужно предложить альтернативу Нетаниягу
23:01
Либерман: мы не подвинемся ни на миллиметр
22:48
"Талибан": перемирию в Афганистане наступил конец
22:42
Ахмед Тиби: провал Кахоль Лаван - расизм не работает
22:31
Реакция на экзитпол: "Авигдор, иди домой"
22:30
Нетаниягу об экзитполах: спасибо!
22:30
В Иране новый челлендж: "оближи святыню"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus