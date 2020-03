03.03 01:26 MIGnews.com

Джонни Депп планирует вернуться к роли Джека Воробья

Американский актёр Джонни Депп планирует вернуться к роли пирата Джека Воробья, от которой его отстранили в 2018 году, в очередном фильме кинофраншизы "Пираты Карибского моря".По информации издания We Got This Covered, в настоящее время продюсеры студии Disney пытаются добиться возвращения Деппа в шестой фильм серии о пиратах.Сценарий пишут Крэйг Мазин, создавший сериал "Чернобыль", и Тед Эллиот, ранее принимавший участие в создании предыдущих частей франшизы.