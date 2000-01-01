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Кадр: фильм 'Уиджи: Проклятие Вероники'03.03 04:32   MIGnews.com

СМИ назвали самый страшный фильм в истории кинематографа

Испанский фильм ужасов "Уиджи: Проклятие Вероники" назвали самым страшным фильмом за всю историю, пишет NME.

На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 100 процентов. Хоррор появился на стриминговом сервисе Netflix в конце февраля и уже получил немало "позитивных" комментариев.

"Только что посмотрела "Веронику" на Netflix, и я почти в слезах, потому что фильм такой страшный, что просто невозможно», — написала @erincandy.

Однако такое мнение разделяют не все. Некоторые любители такого жанра считают, что кинокартина не очень страшная. Один из юзеров даже отметил, что его грудной ребенок страшнее испанского фильма ужасов.

"Уиджи — это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Ее называют доской Дьявола, потому что общение с загробным миром не обходится для живого человека без последствий. Тот, кто берет в руки Уиджи, должен знать, что она обладает страшной властью открывать врата чудовищному злу, противостоять которому практически невозможно", — говорится в описании картины.

Картина Пако Пласа была основана на реальных событиях, которые произошли в 1991 году. Тогда после игры с доской уиджи скончалась испанская школьница Эстефания Гутьеррес Лазаро.
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