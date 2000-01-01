02.01 17:23 MIGnews.com

Файги назвал самого сильного героя в киновселенной Marvel

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Кевин Файги, глава студии Marvel, назвал самого сильного персонажа в нынешней киновселенной.Как утверждает Файги, на данный момент самым сильным персонажем в киновселенной является Алая Ведьма, которая во время финальной битвы с Таносом едва не убила его в одиночку."Если вы посмотрите "Финал", то увидите, что Ванда Максимофф (Алая Ведьма - ред.) собирается убить Таноса. Это так же страшно, как и когда я увидел Таноса. И если бы он не приказал уничтожить его команду (пустил "град огня", пожертвовав своими солдатами, - ред.), чтобы вырваться от нее, я думаю, она бы это сделала", - сказал Файги.