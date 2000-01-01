02.01 04:36 MIGnews.com

Netflix назвал свои самые популярные проекты 2019 года

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Стриминговый сервис Netflix представил рейтинг своих самых популярных кинопроектов и сериалов за 2019 год.Рейтинг полнометражных фильмов возглавили детектив "Загадочное убийство", на втором месте оказалась "Замогильная шестерка", тройку лидеров среди полнометражных кино- и мультпроектов замыкает "Суперсемейка 2". Также в топ популярных картин вошли "Ирландец", "Тройная граница", "Красивый, плохой, злой", "В погоне за Бонни и Клайдом", "Человек-паук: Через вселенные", "Ральф против интернета" и "Тайная одержимость".Рейтинг среди сериалов возглавили очередной сезон "Очень странные дела", "Ведьмак" и "Академия "Амбрелла". В десятку лидеров также вошли "Мертв для меня", "Ты", "Когда они нас увидят", "Невероятное", "Половое воспитание", "13 причин почему" и "Воспитывая Диона".