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Раскрыт сюжет продолжения фильмов о Гарри Поттере 01.01 07:15   MIGnews.com

Раскрыт сюжет продолжения фильмов о Гарри Поттере

Стало известно, что события новой части известной франшизы о Гарри Поттере будут происходить спустя двадцать лет после истории, показанной в заключительной части "Даров смерти". Создатели фильма планируют задействовать в новой части практически весь полюбившийся фанатам актерский состав.

Сообщается, что главным антагонистом в новом фильме о Гарри Поттере станет дочка Волан-де-Морта, которая будет пытаться оживить своего отца. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Также выяснилось, что новая часть франшизы станет началом сериала, главным героем которого будет появившийся в эпилоге "Даров смерти" сын Гарри Поттера Альбус Северус.


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