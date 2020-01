01.01 07:15 MIGnews.com

Раскрыт сюжет продолжения фильмов о Гарри Поттере

Стало известно, что события новой части известной франшизы о Гарри Поттере будут происходить спустя двадцать лет после истории, показанной в заключительной части "Даров смерти". Создатели фильма планируют задействовать в новой части практически весь полюбившийся фанатам актерский состав.Сообщается, что главным антагонистом в новом фильме о Гарри Поттере станет дочка Волан-де-Морта, которая будет пытаться оживить своего отца. Об этом сообщает портал We Got This Covered Также выяснилось, что новая часть франшизы станет началом сериала, главным героем которого будет появившийся в эпилоге "Даров смерти" сын Гарри Поттера Альбус Северус.