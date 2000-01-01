31.12 16:35 MIGnews.com

Итоги 2019 года: что смотрели русскоязычные израильтяне?

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По традиции онлайн-кинотеатр ivi подвел итоги и узнал, какие фильмы, сериалы и мультфильмы пользовались популярностью у русскоязычных жителей Израиля в 2019 году.Онлайн-кинотеатр доступен для жителей Израиля уже три года, помимо возможность смотреть кино в хорошем качестве на web, в приложении на iOs и Android, а также в приложении на Smart TV, с конца года сервис ivi появился в лончере на всех Smart TV марки LG.Российский онлайн-кинотеатр встал на третью позицию в меню - сразу после Netflix и CellcomTV, что сделало сервис еще более доступным для русскоговорящих жителей Израиля.Несмотря на большой интерес аудитории страны к новому российскому кино, первые позиции в рейтинге популярности остались за мультфильмами и семейным, детским контентом. По данным аналитиков сервиса, больше всего в 2019 году смотрели мультсериалы «Три Кота», «Фиксики» и «Машу и медведь».Также популярными у зрителей страны стали «Малышарики», «Барбоскины». Мультфильмы и детский контент на русском языке активно набирают большое количество просмотров среди аудитории. С декабря этого года вИзраиле стало доступно приложение ivi kids, которое поможет родителям отбирать и фильтровать мультфильмы и мультсериалы по возрасту, пользоваться рекомендательной системой и быть уверенными в том, что ребенок не увидит рекламу или неподобающий контент.И, скорее всего, благодаря специальному детскому приложению, популярность мультфильмов среди аудитории сервиса в Израиле будет только расти в новом году.Среди сериалов лидерам по числу просмотров стала новинка 2019 года, детективный сериал «СМЕРШ», а также популярный украинский «Звонарь» и новый сезон сериала «Тест на беременность» от режиссера Клима Шипенко.Большой популярностью также пользовались и новинки российского проката, фильмы «Т-34» с Александром Петровым в главной роли, и «Миллиард» с Владимиром Машковым. «Т-34» стал наиболее успешным фильмом в российском прокате в 2019 году, и назван любимым фильмом года среди россиян по данным ВЦИОМ. Это говорит о том, что интерес русскоязычного населения Израиля к современному российскому кино продолжает расти.Анализ проводился с 1 января по 25 декабря 2019 года и учитывал совокупное количество просмотров среди аудитории сервиса в Израиле.