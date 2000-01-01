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Facebook и Reuters создали антифейковый онлайн-курс 01.01 06:27   MIGnews.com

Facebook и Reuters создали антифейковый онлайн-курс

Международное информационное агентство Reuters совместно с социальной сетью Facebook разработали бесплатный онлайн-курс, который поможет отличить фейк от правды.

Авторы новинки заявляют, что созданный ими курс опирается на богатый опыт, в нем показаны реальные примеры и дается понимание того, как развиваются технологии создания манипулятивной информации. Об этом сообщает Reuters.

По мнению создателей курса, распространение неточной и ложной информации является важной и глобальной проблемой, а также - главным вызовом для СМИ.

Онлайн-курс совершенно бесплатен и обладает примерами фейков и другой информацией. Курс состоит из трех частей:

- Как манипулируют прессой?
- В чем заключается новая угроза глубинных фейков и синтетических медиа?
- Как редакции могут защититься от манипуляций?


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