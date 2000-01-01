Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
Актриса Шэрон Стоун поделилась историей неудачной попытки найти себе парнтера в известном приложении для знакомств. По словам актрисы, её заблокировали в приложении Bumble, потому что другие пользователи подумали, что её страница ненастоящая.
Звезду "Основного инстинкта" удалили из приложения после "нескольких сообщений о том, что ваш профиль поддельный". Стоун разместила изображение в Twitter.
"Я зашла на сайт знакомств @bumble (sic), и они закрыли мой аккаунт. Некоторые пользователи сообщили что это могу быть не я!"
Многие её подписчики сильно удивились, узнав о том, что она там зарегистрирована. Некоторые даже предложили её встретиться.