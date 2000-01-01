4 праздничных образа от визажиста и бьюти-блогера

Специально к Новогодней ночи 2020 бьюти-блогер, модель и визажист Екатерина Глазырина создала 4 образа, которые сочетают в себе тренды актуального макияжа и все требования к новогоднему образу: от ярких праздничных цветов и блесток – до необходимой макияжу стойкости и способности продержаться в первозданном виде до самого утра. Для этих целей Катя воспользовалась косметикой наиболее престижных мировых косметических брендов – Bobbi Brown, MAC, Clinique, Smashbox, GlamGlow и Estée Lauder. Катя рассказывает нам, как правильно пользоваться нужными косметическими средствами, чтобы создать потрясающий образ в Новогоднюю ночь.
Мой остромодный ретро-Новый год
- Мое основное правило: аксессуары должны сочетаться с макияжем и наоборот, - рассказывает о первом образе Катя. – И вот как я предлагаю их сочетать в стиле ретро.
Винтажные образы вновь набирают обороты, и, думаю, у каждой девушки в гардеробе уже есть «дутый ободок» в стиле 70-х. Но для Нового Года нужно что-то особенное, что-то блестящее и броское. Поэтому я советую совместить тренды в одном образе - сочетать и блёстки, и ободок.
Готовим кожу к празднику с помощью голливудской маски красоты GlamGlow YOUTHMUD, которая визуально улучшает структуру кожи за пару минут.
Для сияния кожи используем GLAMGLOW GLOWSTARTER - наносим и под тональную основу (блеск будет проявляться глубоким элегантным свечением), и как отдельный продукт для сияния открытых участков тела.
Ровный тон создаем с помощью самого популярного в Израиле тонального средства Estée Lauder Double Wear – плотное покрытие с безупречно выглядящим макияжем обеспечено.
Под глаза наносим консилер Double Wear Instant Fix Concealer – наш вид сразу становится свежим и отдохнувшим.
Создаем модные брови с помощью карандаша со щеточкой для бровей Bobbi Brown Long-Wear Brow Pencil.
Глубокое и загадочное мерцание глаз создадут тени Bobbi Brown Long-Wear Cream Shadows Stick. Яркую ноту привносим красным карандашом от Clinique, наносим красные и зелёные блёстки, затем используем маркер для глаз Bobbi Brown.
Все, что нам остается – нанести на «яблочки» щек румяна MAC MINERALIZE и добавить легкую помаду Bobbi Brown Extra Lip Tint, которая лишь слегка усилит естественный цвет губ и оставит акцент на глаза в нашем макияже. Мы готовы!
Новогодняя классика с актуальными фишками
- Маленькое коктейльное платье - это классика, а чтобы сделать образ более необычным, его можно разбавить, например, цветными тенями и гольфами в цвет теней, которые мы нанесем также не совсем стандартным образом….
Начинаем с подготовки кожи, для чего используем крем Clinique Smart Clinical MD – он глубоко увлажнит кожу, и косметика будет ложиться ровно и красиво.
Наносим крем под глаза Clinique Moisture Surge Eye – он избавит от сухости и устранит мелкие морщинки.
В качестве основы под макияж используем праймер Smashbox Photo Finish SMOOT&BLUR - он сделает кожу ровной, гладкой, идеальной для нанесения стойкого макияжа. Наш тон - традиционно Estée Lauder Double Wear. Затем консилер Double Wear Instant Fix Concealer и румяна MAC MINERALIZE.
На выступающие части лица, куда падает солнечный свет, наносим бронзатор Estée Lauder Bronze Goddess. Для бровей у нас есть незаменимый карандаш Bobbi Brown Long-Wear Brow Pencil. А броские тени – это MAC STAR-SIGHTING COMPACT:NEUTRAL. Наш стойкий карандаш для глаз от Smashbox, остались только блёстки и последние прикосновения - тушь Smashbox SuperFan и помада Bobbi Brown Extra Lip Tint.
Приготовитесь к потрясению устоев - разноцветные глаза!
- Хочется поэкспериментировать, но при этом не выглядеть вычурно? Тогда просто накрасьте глаза разными цветами, совместив их с монохромным платьем.
Наша основа под макияж Smashbox – праймер сужает поры, выравнивает структуру кожи, плотно держит макияж в течение многих часов, не давая оплывать - косметика Smashbox создана специально для того, чтобы вы выглядели роскошно на фотографиях. За новогоднее сияние в ответе GLAMGLOW GLOWSTARTER, а тон Estée Lauder Double Wear мы не променяем ни на что.
Если ближе к утру после бессонной новогодней ночи у вас и появится легкая синева под глазами – ее не увидит никто благодаря плотному консилеру Double Wear Instant Fix Concealer.
Наносим румяна MAC MINERALIZE, наш карандаш для бровей - Bobbi Brown Long-Wear Brow Pencil, тени из палетки Smashbox и тушь Smashbox SuperFan.
Контурируем губы карандашом для губ MAC, наносим помаду Bobbi Brown Extra Lip Tint – и мы готовы!
Черные стрелки с красной помадой – наше все!
-Стрелки бывают разные. Наш ультимативный новогодний образ вобрал в себя красное платье в тандеме с красной помадой как основные атрибуты Нового года, вдохновением образа стала икона стиля Бриджид Бордо, и, конечно же, нам понадобится фотоаппарат, чтобы запечатлеть все яркие моменты ночи.
Начинаем, как всегда, с подготовки кожи кремом Clinique Smart Clinical MD. Для сияния берем GLAMGLOW GLOWSTARTER, для ровного цвета лица - тон Estée Lauder Double Wear в паре с консилером Double Wear Instant Fix Concealer. Улыбаемся – и на выступающие при улыбке части скул наносим румяна MAC MINERALIZE.
Дальше в дело идет карандаш для бровей Bobbi Brown Long-Wear Brow Pencil, карандаш для глаз Smashbox , тушь Smashbox SuperFan, завершает образ помада MAC RETRO MATTE LIPSTICK.
Фотографируйтесь, эта Новогодняя ночь будет достойна ваших воспоминаний!
Фото: Guy Lumer Film