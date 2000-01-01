6 способов наслаждаться вкусом жизни вместе с Coca-Cola
Накануне Нового года 2020 бренд Coca-Cola предлагает 6 способов, которые помогут вам ощутить вкус жизни особенно ярко. Все рекомендации очень просты, но они принесут тепло, радость и неповторимые ощущения от каждой минуты вашей жизни в новом году.
Дарите внимание и заботу: подарок может быть маленьким, но упаковку продумать необходимо
Самый лучший способ показать свою заботу о другом человеке – удивить его какой-нибудь мелочью. Даже подарок к Новому году не должен быть большим. Например, коробочка превосходного шоколада, фотография в оригинальной рамке, необычная кружка или книжка с трогательными картинками – все это поможет пробудить согревающее ощущение счастья и не только у того, кто получит подарок, но у того, кто его подарит. Но даже крохотный подарок необходимо оформить в праздничную упаковку и, конечно же, положить его под нарядную елку или повесить на одну из ее веточек. Для упаковки можно использовать рисовую бумагу или оберточную – красного или зеленого цвета, чтобы подчеркнуть оттенки праздника. А вместо банта или обычной ленты воспользоваться миниатюрными елочными игрушками, пуговицами, красивыми заколками или кружевом – все это придаст упаковке особую уникальность. И тогда счастье адресату гарантировано.
Путешествие как лучший новогодний подарок. Обоим!
Если вы хотите устроить сюрприз с размахом, то можно исполнить мечту близкого человека о путешествии. Но в этом случае очень важно придерживаться главного правила: спланировать все нужно в соответствии с пожеланиями того человека, которому вы готовите сюрприз. Иначе вы рискуете исполнить свою личную мечту. Совсем не важно, идет ли речь о романтичном пикнике в парке или о сказочном путешествии в Париж – его основная цель, приятно удивить близкого человека. Постарайтесь прислушаться к ее/его просьбам и пожеланиям, только так вы сможете осчастливить друг друга. Такое путешествие можно подарить в качестве самого желаемого подарка в Новый Год, чтобы начало будущего года было по-настоящему волшебным.
Устраивайте себе и любимым праздники без всякого повода. В течение всего нового года!
Если вам нравится принимать гостей не только в Новый год, то чаще устраивайте у себя дома маленькие праздники. Трепетное волнение во время приготовлений к приходу гостей обязательно доставит вам удовольствие. Вкусная еда, первоклассное вино и празднично накрытый стол – все это маленькие радости, способные подарить много счастья. Если же вы любите буйные вечеринки в клубах – не отказывайте себе в этом. Так вы сможете расслабиться, развеяться и улучшить свое настроение, подготовившись таким образом к новым впечатлениям в наступающем году.
Устройте себе СПА – просто так, без повода!
Если уходящий год был для вас насыщенным - устройте себе настоящий расслабляющий отдых: сделайте ароматическое СПА у себя дома. Запахи обладают очень важным влиянием на наше тело и настроение. Они способны создавать настроение, вызывать воспоминания, напоминать о давно забытых чувствах и ощущениях. Помните запах Нового года? Запах мандаринов и душистой елки. А ведь без этих запахов Новый год просто невозможно было даже представить. Сфокусируйтесь на любимых ароматах, они способны творить чудеса, подарив нам короткие, но очень важные моменты счастья.
Любуйтесь! И красота будет сопровождать вас весь год
Чтобы поднять себе настроение, используйте любую возможность любоваться красивыми вещами. Тем более что наслаждение красотой можно совместить с благоприятным воздействием цвета. Известно, что, например, красный цвет заряжает нас энергией, согревает и волнует. Оранжевый обладает похожими, но менее выраженными свойствами. Самые лучшие цвета для расслабления – желтый и зеленый, они очень положительно на нас влияют. В отличие от синего и фиолетового, которые могут погрузить нас в задумчивость. Самые радостные цвета всегда присутствуют в новогоднем оформлении, где много красного, зеленого, золотого и серебристого. Небольшие украшения очень важны, даже если мы этого не осознаем, цвета и формы украшений оказывают на нас влияние и погружают в праздничную атмосферу.
Максимально ощутите новогоднее настроение вместе с новогодней песней!
«Holidays are coming, holidays are coming...» - вы заметили, что напеваете эту строчку тем чаще, чем ближе Новый год?
Существует даже легенда о том, что если по телевизору не покажут рекламу Coca-Cola со знаменитой песней и красными грузовиками и олени не поднимут сани с подарками в воздух, то и Новый год не наступит. Задорно подмигивающий Санта с бутылочкой Coca-Cola в руке и песня о празднике, который к нам приходит, давно стали такими же обязательными новогодними атрибутами, как наряженная елка и ожидание чуда.
Праздничная кампания «Holidays are coming» является визитной карточкой Coca-Cola и символом праздника которое десятилетие подряд. Светящиеся тысячами огоньков грузовики, которые на каждом сантиметре пути сопровождает что-то чудесное, для большинства людей в мире стали синонимом Нового года.
Удивительный добрый ролик, показывающий, как усыпанные гирляндами грузовики освещают тихий вечер и дарят детям радость и бутылочку Coca-Cola, покорил планету. И, хотя мы уже выросли, при звуках «holidays are coming, holidays are coming...» к каждому из нас возвращается то самое ощущение волшебства, трепетной радости и самого любимого праздника, которое мы переживаем только в новогодние дни.