6 способов наслаждаться вкусом жизни вместе с Coca-Cola

Накануне Нового года 2020 бренд Coca-Cola предлагает 6 способов, которые помогут вам ощутить вкус жизни особенно ярко. Все рекомендации очень просты, но они принесут тепло, радость и неповторимые ощущения от каждой минуты вашей жизни в новом году.Самый лучший способ показать свою заботу о другом человеке – удивить его какой-нибудь мелочью. Даже подарок к Новому году не должен быть большим. Например, коробочка превосходного шоколада, фотография в оригинальной рамке, необычная кружка или книжка с трогательными картинками – все это поможет пробудить согревающее ощущение счастья и не только у того, кто получит подарок, но у того, кто его подарит. Но даже крохотный подарок необходимо оформить в праздничную упаковку и, конечно же, положить его под нарядную елку или повесить на одну из ее веточек. Для упаковки можно использовать рисовую бумагу или оберточную – красного или зеленого цвета, чтобы подчеркнуть оттенки праздника. А вместо банта или обычной ленты воспользоваться миниатюрными елочными игрушками, пуговицами, красивыми заколками или кружевом – все это придаст упаковке особую уникальность. И тогда счастье адресату гарантировано.Если вы хотите устроить сюрприз с размахом, то можно исполнить мечту близкого человека о путешествии. Но в этом случае очень важно придерживаться главного правила: спланировать все нужно в соответствии с пожеланиями того человека, которому вы готовите сюрприз. Иначе вы рискуете исполнить свою личную мечту. Совсем не важно, идет ли речь о романтичном пикнике в парке или о сказочном путешествии в Париж – его основная цель, приятно удивить близкого человека. Постарайтесь прислушаться к ее/его просьбам и пожеланиям, только так вы сможете осчастливить друг друга. Такое путешествие можно подарить в качестве самого желаемого подарка в Новый Год, чтобы начало будущего года было по-настоящему волшебным.Если вам нравится принимать гостей не только в Новый год, то чаще устраивайте у себя дома маленькие праздники. Трепетное волнение во время приготовлений к приходу гостей обязательно доставит вам удовольствие. Вкусная еда, первоклассное вино и празднично накрытый стол – все это маленькие радости, способные подарить много счастья. Если же вы любите буйные вечеринки в клубах – не отказывайте себе в этом. Так вы сможете расслабиться, развеяться и улучшить свое настроение, подготовившись таким образом к новым впечатлениям в наступающем году.Если уходящий год был для вас насыщенным - устройте себе настоящий расслабляющий отдых: сделайте ароматическое СПА у себя дома. Запахи обладают очень важным влиянием на наше тело и настроение. Они способны создавать настроение, вызывать воспоминания, напоминать о давно забытых чувствах и ощущениях. Помните запах Нового года? Запах мандаринов и душистой елки. А ведь без этих запахов Новый год просто невозможно было даже представить. Сфокусируйтесь на любимых ароматах, они способны творить чудеса, подарив нам короткие, но очень важные моменты счастья.Чтобы поднять себе настроение, используйте любую возможность любоваться красивыми вещами. Тем более что наслаждение красотой можно совместить с благоприятным воздействием цвета. Известно, что, например, красный цвет заряжает нас энергией, согревает и волнует. Оранжевый обладает похожими, но менее выраженными свойствами. Самые лучшие цвета для расслабления – желтый и зеленый, они очень положительно на нас влияют. В отличие от синего и фиолетового, которые могут погрузить нас в задумчивость. Самые радостные цвета всегда присутствуют в новогоднем оформлении, где много красного, зеленого, золотого и серебристого. Небольшие украшения очень важны, даже если мы этого не осознаем, цвета и формы украшений оказывают на нас влияние и погружают в праздничную атмосферу.«Holidays are coming, holidays are coming...» - вы заметили, что напеваете эту строчку тем чаще, чем ближе Новый год?Существует даже легенда о том, что если по телевизору не покажут рекламу Coca-Cola со знаменитой песней и красными грузовиками и олени не поднимут сани с подарками в воздух, то и Новый год не наступит. Задорно подмигивающий Санта с бутылочкой Coca-Cola в руке и песня о празднике, который к нам приходит, давно стали такими же обязательными новогодними атрибутами, как наряженная елка и ожидание чуда.Праздничная кампания «Holidays are coming» является визитной карточкой Coca-Cola и символом праздника которое десятилетие подряд. Светящиеся тысячами огоньков грузовики, которые на каждом сантиметре пути сопровождает что-то чудесное, для большинства людей в мире стали синонимом Нового года.Удивительный добрый ролик, показывающий, как усыпанные гирляндами грузовики освещают тихий вечер и дарят детям радость и бутылочку Coca-Cola, покорил планету. И, хотя мы уже выросли, при звуках «holidays are coming, holidays are coming...» к каждому из нас возвращается то самое ощущение волшебства, трепетной радости и самого любимого праздника, которое мы переживаем только в новогодние дни.Модель Екатерина Глазырина. Фото: Guy Lumer Film