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В Великобритании трансгендер родил ребенка 01.01 10:29   MIGnews.com

В Великобритании мужчина-трансгендер родил ребенка

Мужчина-трансгендер из Британии родил ребенка, донором спермы выступила женщина-трансгендер.

Рувим Шарп двенадцать лет назад был женщиной, но потом решился на операцию по смене пола. Сейчас он живет со своим партнером Джеем, который не относит себя к определенному полу.

У Рувима остались матка и яичники, чтобы завести ребенка он шесть лет назад перестал принимать препараты для повышения уровня тестостерона. Донора спермы пара нашла в Интернете. За беременностью Рувима наблюдал врач-трансгендер.

Роды прошли успешно, ребенку уже три месяца, его назвали Джейми.

"Понадобилось шесть лет, чтобы добиться этого, но теперь у нас есть ребенок, и это была наша цель. Не то чтобы я отчаянно хотел родить или быть беременным, но я хотел ребенка, и у меня была возможность сделать это", — рассказывает 39 -летний Рувим.


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