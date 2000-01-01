31.12 22:22 MIGnews.com

Захарова поведала о своем отношении к Грете Тунберг

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16-летняя Грета Тунберг из Швеции, ставшая символом международного экологического движения, в первую очередь является ребенком, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова подчеркнула, что можно рассуждать на тему того, используют ли Тунберг взрослые, или она сама рано стала взрослой, или у нее нет иного выхода. Это уже обстоятельства. "Но в первую очередь я вижу ребенка", - отметила Захарова.Тунберг стала "Человеком года-2019" согласно версии журнала Time. Ранее ее отец Сванте Тунберг рассказал BBC, что из-за известности на его дочь обрушивается много негатива.