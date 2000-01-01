Китайцы сделали из пельменя Путина памятник

К 20-летию президентства Владимира Путина в СМИ появился материал, в котором рассказывается, что произошло с гоубули - традиционным китайским пельменем, который российский лидер лично вылепил, в ходе визита в Китай 8-10 июня 2018 года.
Тогда Владимир Путин во время поездки в Тиньцзин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином принял участие в приготовлении традиционных местных угощений. В частности, Владимир Путин под руководством поваров из старейшего и самого знаменитого ресторана города слепил гоубули - пельмень, пишет TVteka.
Сейчас российские журналисты побывали в этом ресторане и поинтересовались, помнят ли там, как Путин лепил китайский пельмень. Оказалось, что не только помнят, но и превратили путинский гоубули в памятник. Дело в том, что традиционный гоубули должен иметь минимум 16 складок, однако российский президент сделал 6 складок. Этот пельмень есть никто не стал, но с него сделали 3Dкопию, оставив в качестве памятного сувенира. При этом в меню ресторана был внесен пункт "традиционные гоубули с шестью складками".