Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Китайцы сделали из пельменя Путина памятник 31.12 13:15   MIGnews.com

Китайцы сделали из пельменя Путина памятник

К 20-летию президентства Владимира Путина в СМИ появился материал, в котором рассказывается, что произошло с гоубули - традиционным китайским пельменем, который российский лидер лично вылепил, в ходе визита в Китай 8-10 июня 2018 года.

Тогда Владимир Путин во время поездки в Тиньцзин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином принял участие в приготовлении традиционных местных угощений. В частности, Владимир Путин под руководством поваров из старейшего и самого знаменитого ресторана города слепил гоубули - пельмень, пишет TVteka.

Сейчас российские журналисты побывали в этом ресторане и поинтересовались, помнят ли там, как Путин лепил китайский пельмень. Оказалось, что не только помнят, но и превратили путинский гоубули в памятник. Дело в том, что традиционный гоубули должен иметь минимум 16 складок, однако российский президент сделал 6 складок. Этот пельмень есть никто не стал, но с него сделали 3Dкопию, оставив в качестве памятного сувенира. При этом в меню ресторана был внесен пункт "традиционные гоубули с шестью складками".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:22
Штайе: соглашение между Израилем и ХАМАС усилит раскол
14:10
Европа требует от Аббаса опубликовать дату выборов
13:39
В Израиле проживает 470 000 бедных семей
13:37
Возле Камеруна совершено нападение на греческий танкер
13:10
Авария на Голанах: Тягач с танком столкнулся с машиной
13:05
В пожаре в Рамат-Гане пострадали восемь человек
12:58
Подан основной судебный иск против арабского банка
12:48
На месторождении Лефиаван началась закачка газа
12:29
В Израиле назначен 21 неквалифицированный судья
12:11
Продюсер Пригожин ответил критикам Пугачевой и Носкова
12:09
Суд по делу Нетаниягу закончился, решение не принято
12:01
Причина пожара в Рамат-Гане - короткое замыкание
11:49
США устанавливают "красную линию" для Тегерана
11:29
Кац пожелал израильтянам благополучия в канун Нового года
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus