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В Италии уволили дирижера за отрицание Деда Мороза | Фото: Thinkstock31.12 21:37   MIGnews.com

В Италии уволили дирижера за отрицание Деда Мороза

Итальянский дирижер Джакомо Лоприено был уволен после того, как по окончании новогоднего представления сказал детям, что Деда Мороза не существует.

Как сообщает телеканал RaiNews24, инцидент произошел во время музыкального спектакля по мотивам диснеевского мультфильма "Холодное сердце", который проходил в одном из столице Италии на этой неделе.

Когда по окончанию представления дети подошли к сцене, чтобы поприветствовать артистов Лоприено сказал в микрофон "Вообще-то, Деда Мороза не существует", чем вызвал слезы у детей и возмутил взрослых.

Недовольство родителей переросло в массовый протест, который широко обсуждался в социальных сетях. В результате компания-организатор представления приняла решение уволить руководителя оркестра.
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