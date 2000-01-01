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В Таиланде можно съесть бургер и заработать 330 долларов 31.10 22:05   MIGnews.com

В Таиланде можно съесть бургер и заработать 330 долларов

Хитрые управляющие в одном из кафе Таиланда предлагают посетителям аттракцион: съесть бургер и заработать на этом 330 долларов. Однако этот аттракцион щедрости распространяется только на одно блюдо – огромный бургер весом в шесть килограммов.

Огромное дитя фаст-фуда состоит из жареного бекона, колец лука, обжаренного во фритюре и двух огромных котлет из говядины или свинины.

Получить деньги можно только съев все это за девять минут, в противном случае проигравший обязан заплатить около сотни долларов. Не удивительно, что при таких условиях наестся в этом кафе бесплатно до сих пор не удавалось никому.


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