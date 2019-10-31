31.10 16:08 MIGnews.com

Уникальное событие: бойцы КСИР помолились за погибших евреев

אירוע חריג וייחודי התרחש השבוע באיראן:

אנשי הקהילה היהודית ביחד עם אנשי משמרות המהפכה ואנשי דת מוסלמים חלקו כבוד לחללים היהודים ממלחמת אירן-עירק, במהלך הטקס אנשי משמרות המהפכה מצדיעים לקול תפילה יהודית לזכר הנופלים.

(ותודה לד"ר עופר ישראלי) pic.twitter.com/0ua5ii0IsN — nir dvori (@ndvori) October 31, 2019

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Бойцы КСИР и члены еврейской общины в Тегеране вместе почтили память погибших еврейских солдат в ирано-иракской войне, которая длилась с 1980 по 1988 год.Об уникальном событии сообщает The Jerusalem Post.Они объединились, несмотря на напряженные отношения между Ираном и Израилем. Во время церемонии солдаты иранской Революционной гвардии с почтением выслушали еврейскую молитву, после чего помогли убрать и привести в порядок могилы еврейских воинов.В 2014 году иранские власти открыли новый мемориал для еврейских солдат, погибших на войне. Из числа евреев, сражавшихся в то время в качестве призывников, около 15 были убиты.