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Уникальное событие: бойцы КСИР помолились за погибших евреев | Фото:31.10 16:08   MIGnews.com

Уникальное событие: бойцы КСИР помолились за погибших евреев

Бойцы КСИР и члены еврейской общины в Тегеране вместе почтили память погибших еврейских солдат в ирано-иракской войне, которая длилась с 1980 по 1988 год.

Об уникальном событии сообщает The Jerusalem Post.

Они объединились, несмотря на напряженные отношения между Ираном и Израилем. Во время церемонии солдаты иранской Революционной гвардии с почтением выслушали еврейскую молитву, после чего помогли убрать и привести в порядок могилы еврейских воинов.

В 2014 году иранские власти открыли новый мемориал для еврейских солдат, погибших на войне. Из числа евреев, сражавшихся в то время в качестве призывников, около 15 были убиты.



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