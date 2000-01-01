01.11 01:31 MIGnews.com

Бекмамбетов обиделся на критику от BadComedian

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Известный российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов считает обзоры видеоблогера Евгения Баженова, известного на видеохостинге Youtube под псевдонимом BadComedian, "фальшью".Об этом он рассказал в интервью другому популярному видеоблогеру, интервьюеру Юрию Дудю в его авторской программе "вДудь"."Я отношусь к нему не очень хорошо, так как хейтерство в Интернете — самый легкий способ заработать аудиторию. Никакого отношения. Восхищения не испытываю. Самая страшная вещь, которую он делает — это то, что 90% людей смотрят его обзоры, но не смотрят сами фильмы. Это фальшь", — заявил Бекмамбетов.По словам режиссера, ему неоднократно приходилось сталкивался с критикой в адрес его фильмов со стороны людей, которые смотрели только обзор BadComedian, но не видели саму картину.