31.10 12:15 MIGnews.com

Покойный Майкл Джексон заработал десятки миллионов за год

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Король поп-музыки Майкл Джексон, несмотря на свою смерть заработавший за год $60 млн, возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, которые уже умерли.Соответствующий рейтинг за 2019 год опубликовал авторитетный журнал Forbes."Несмотря на появление все более противоречивой информации о поп-короле (речь о вышедшем в этом году документальном фильме „Покидая Неверленд“, где певца вновь обвинили в педофилии), его популярность на стриминговых сервисах в США продолжает расти: в 2019 году его песни прослушали 2,1 млрд раз, тогда как годом ранее – 1,8 млрд раз", — отмечает Forbes.Благодаря прибыли от каталога Mijac Music, шоу в Лас-Вегасе и долгосрочному соглашению с Sony, он седьмой год подряд сохраняет титул самой высокооплачиваемой умершей знаменитости. На втором месте расположился Элвис Пресли ($39 млн), а на третьем – американский карикатурист Чарльз Шульц ($38 млн). Всего в рейтинге оказались 13 знаменитостей, 9 из которых — музыканты.Во многом умершим исполнителям помогают зарабатывать стриминговые площадки. Таким образом песни Джексона, Уитни Хьюстон и других покойных артистов за год набрали 15,2 млрд прослушиваний, что на 38,5% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.