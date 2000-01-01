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Покойный Майкл Джексон заработал десятки миллионов за год | Фото:31.10 12:15   MIGnews.com

Покойный Майкл Джексон заработал десятки миллионов за год

Король поп-музыки Майкл Джексон, несмотря на свою смерть заработавший за год $60 млн, возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, которые уже умерли.

Соответствующий рейтинг за 2019 год опубликовал авторитетный журнал Forbes.

"Несмотря на появление все более противоречивой информации о поп-короле (речь о вышедшем в этом году документальном фильме „Покидая Неверленд“, где певца вновь обвинили в педофилии), его популярность на стриминговых сервисах в США продолжает расти: в 2019 году его песни прослушали 2,1 млрд раз, тогда как годом ранее – 1,8 млрд раз", — отмечает Forbes.

Благодаря прибыли от каталога Mijac Music, шоу в Лас-Вегасе и долгосрочному соглашению с Sony, он седьмой год подряд сохраняет титул самой высокооплачиваемой умершей знаменитости. На втором месте расположился Элвис Пресли ($39 млн), а на третьем – американский карикатурист Чарльз Шульц ($38 млн). Всего в рейтинге оказались 13 знаменитостей, 9 из которых — музыканты.

Во многом умершим исполнителям помогают зарабатывать стриминговые площадки. Таким образом песни Джексона, Уитни Хьюстон и других покойных артистов за год набрали 15,2 млрд прослушиваний, что на 38,5% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.


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