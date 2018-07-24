31.07 21:46 MIGnews.com

На министра Кахлона набросились из-за молодежного флешмоба

כחלון ניסה להיות מגניב אבל הצליח לעצבן את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים:

״פנינו לאנשיו של שר האוצר משה כחלון וביקשנו להוריד באופן מיידי את הסרטון מכל הפלטפורמות בהן הוא עלה״ @NewsChannelIL pic.twitter.com/oUFkq3h1xa — Omri Barak (@OmriBarak) 30 июля 2018 г.

Публикация от LIBBY LAND 💜 | ליבי נחימובסקי (@libby_land) 24 Июл 2018 в 10:05 PDT

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Министр финансов Моше Кахлон оказался в центре курьезного скандала, попытавшись приобщиться к молодежной моде.30 июля в администраторы разместили на страницах министра в Instagram и Facebook видеозапись с его участием в так называемом "kiki challenge", который, захватив без прикрас всю планету, добрался наконец и до Израиля.В рамках флешмоба участник должен выйти из движущегося автомобиля на ходу, станцевать под новый хит In My Feelings канадского рэпера Drake и запрыгнуть обратно.На видеоролике Кахлона министр не стал демонстрировать свои хореографические данные (действительно, положение все-таки не позволяет). Пройдясь под музыку, он сел в машину со словами: "Достаточно этого вздора, у нас много работы".Однако в национальном управлении безопасности дорожного движения не оценили столь безобидный пиар-ход. Ведомство попросило у Кахлона удалить ролик, и вскоре он исчез из аккаунтов "продвинутого" министра.Директор управления Рахель Тевет-Визель напомнила, что многие из таких флешмобов заканчиваются плачевно."Я призываю людей, обладающих общественным влиянием послужить примером для молодежи, осуждать эту тенденцию а не никоим образом не поощрять ее", - заявила она."Мы ожидали от вас лучшего личного примера и более безопасного поведения", - добавили в организации безопасности дорожного движения "Ор Ярок".