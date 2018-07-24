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На министра Кахлона набросились из-за молодежного флешмоба 31.07 21:46   MIGnews.com

На министра Кахлона набросились из-за молодежного флешмоба

Министр финансов Моше Кахлон оказался в центре курьезного скандала, попытавшись приобщиться к молодежной моде.

30 июля в администраторы разместили на страницах министра в Instagram и Facebook видеозапись с его участием в так называемом "kiki challenge", который, захватив без прикрас всю планету, добрался наконец и до Израиля.

В рамках флешмоба участник должен выйти из движущегося автомобиля на ходу, станцевать под новый хит In My Feelings канадского рэпера Drake и запрыгнуть обратно.



На видеоролике Кахлона министр не стал демонстрировать свои хореографические данные (действительно, положение все-таки не позволяет). Пройдясь под музыку, он сел в машину со словами: "Достаточно этого вздора, у нас много работы".

Однако в национальном управлении безопасности дорожного движения не оценили столь безобидный пиар-ход. Ведомство попросило у Кахлона удалить ролик, и вскоре он исчез из аккаунтов "продвинутого" министра.

Директор управления Рахель Тевет-Визель напомнила, что многие из таких флешмобов заканчиваются плачевно.

"Я призываю людей, обладающих общественным влиянием послужить примером для молодежи, осуждать эту тенденцию а не никоим образом не поощрять ее", - заявила она.

"Мы ожидали от вас лучшего личного примера и более безопасного поведения", - добавили в организации безопасности дорожного движения "Ор Ярок".


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