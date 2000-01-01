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Немцы стали больше пить – возник дефицит пивных бутылок 31.07 20:55   MIGnews.com

Немцы стали больше пить – возник дефицит пивных бутылок

В Германии значительно увеличились продажи пива, сообщается, что в стране зафиксировали один из самых жарких месяцев с начала метеонаблюдений в 1881 году.

Июнь в Германии был на 2,4 градуса жарче, чем средние показатели, июль - на 3 градуса, поэтому на холодное пиво возник бешеный спрос.

Через активность потребителей напитка у многих производителей кончились пивные бутылки, пишет ВВС.

В Германии покупатели несколько переплачивают за напитки в стеклянных бутылках, а при возвращении бутылки в магазин можно получить ее стоимость обратно.

Много пивоварен используют собственные фирменные бутылки, которые трудно заменить. В ассоциации пивоваров подтвердили, что в этом году нехватка бутылок "особенно заметна".


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