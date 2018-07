31.07 17:22 MIGnews.com

Шоу "Sinatra and Friends" – впервые в Израиле!

Шоу "Sinatra and Friends" прибывает в Израиль прямо со сцены лондонского Вест-Энда. Уже много лет этот проект по праву считается одним из самых значимых событий на мировой сцене и пользуется бешеным успехом у зрителей всей планеты.Вас ждет восхитительный вечер. Теплая атмосфера 60-х, ритм и романтика свинга, бархатный голос легендарного Фрэнки, мягкое звучание живого оркестра. Словно на машине времени вы перенесетесь на концерт блистательной троицы – Фрэнка Синатры, Дина Мартина и Сэмми Дэвиса-младшего, безусловных лидеров актерской компании "Rat Pack", чьи выступления гремели на весь Вегас, шутки и комические рассказы пересказывались на телевидении, а имена были известны всей Америке.Самые знаменитые хиты Фрэнка Синатры – My Way, New York-New York, Under My Skin, That’s Life, Strangers In The Night и многие другие – прозвучат в исполнении Стивена Триффита (Фрэнк Синатра), Джорджа Дэниела Лонга (Сэмми Дэвис) и Марка Адамса (Дин Мартин).Мастерство знаменитого британского артиста Стивена Триффита вызывает восхищение у всех, кому довелось его увидеть: "Живой Фрэнк Синатра! Потрясающий эффект!", "Обаяние, стиль, манеры, юмор и, главное – голос! Идеальное попадание в образ!". Харизматичный Стивен Триффит не только выглядит как Фрэнк, движется как Фрэнк и чувствует как Фрэнк, он поет абсолютно как Фрэнк Синатра!Вместе с Триффитом в шоу выступают еще два популярных британца, покоривших публику удивительным сходством со своими героями."Если бы он не был Марком Адамсом, он был бы Дином Мартином", – говорит BBC об актере театра, кино и телевидения Марке Адамсе, который невероятно точно воплощает на сцене образ Дина Мартина, эстрадного певца 50-х, короля кул-джаза.Талантливый певец и актер Джордж Дэниел Лонг уже более десяти лет интерпретирует голос и своеобразную манеру Сэмми Дэвиса-младшего. Он одним из первых обратился к воссозданию образа знакового американского актера, джазового и поп-музыканта прошлого века Сэмюэля Джорджа Дэвиса-младшего.Не пропустите! "Синатра и друзья" – всего два концерта в Израиле: 22 октября, Центр Конгрессов, Хайфа и 23 октября, Гейхал а-Тарбут, Тель-Авив.Подробности и билеты: http://egoeast.co.il/sinatra/ или *8780