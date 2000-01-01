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Дело Беналла повлияло на рейтинг Макрона 01.08 03:17   MIGnews.com

Дело Беналла повлияло на рейтинг Макрона

Рейтинг одобрения лидера Франции Эммануэля Макрона упал до самого низкого уровня с начала его пребывания в должности, свидетельствуют результаты опросов ряда соцслужб.

36,3% опрошенных сказали, что довольны работой Макрона - на 3,1% меньше, чем в июне, свидетельствует материал ежедневной газеты Ouest France.

В июле 2017 года примерно 50% респондентов сообщили, что они довольны работой президента Франции.

Падение частично объясняется общественным возмущением по поводу дела Беналла, пишет Politico.

Как известно, экс-помощника по вопросам безопасности президента обвиняют в избиении демонстрантов во время майских демонстраций в Париже.

Несмотря на то, что Макрон взял на себя ответственность за этот скандал, он столкнулся с критикой за то, что он набросился на СМИ и оппозицию, обвинив их в том, что они неоправданно "раздувают дело".

Ранее, Макрона обвиняли в "оторванности" от французского общества и неоправданных затратах.

Рейтинг одобрения президента Франции упал до самого низкого уровня с начала его пребывания в должности.


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