01.08 03:17 MIGnews.com
Дело Беналла повлияло на рейтинг Макрона
Рейтинг одобрения лидера Франции Эммануэля Макрона упал до самого низкого уровня с начала его пребывания в должности, свидетельствуют результаты опросов ряда соцслужб.
36,3% опрошенных сказали, что довольны работой Макрона - на 3,1% меньше, чем в июне, свидетельствует материал ежедневной газеты Ouest France.
В июле 2017 года примерно 50% респондентов сообщили, что они довольны работой президента Франции.
Падение частично объясняется общественным возмущением по поводу дела Беналла, пишет Politico
.
Как известно, экс-помощника по вопросам безопасности президента обвиняют в избиении демонстрантов во время майских демонстраций в Париже.
Несмотря на то, что Макрон взял на себя ответственность за этот скандал, он столкнулся с критикой за то, что он набросился на СМИ и оппозицию, обвинив их в том, что они неоправданно "раздувают дело".
Ранее, Макрона обвиняли в "оторванности" от французского общества и неоправданных затратах.
Рейтинг одобрения президента Франции упал до самого низкого уровня с начала его пребывания в должности.
Поделиться
Все по теме
Комментарии