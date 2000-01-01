01.08 06:43 MIGnews.com

Для Израиля чемпионат мира - праздник футбола и еды

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Завершился Чемпионат мира по футболу, о чем наверняка сожалеют не только миллионы болельщиков, но и многие предприниматели, для которых месяц футбольного праздника ознаменовался ростом продаж. Прежде всего речь идет конечно же о кафе и пабах, которые выиграли дважды: с одной стороны, матчи ЧМ-2018 транслировались в «нормальное» время — в отличие от матчей Чемпионата мира в Бразилии, к примеру, что привлекало посетителей, а во-вторых Корпорация общественного вещания не требовала платы за трансляцию матчей от заведений, где продажа еды и напитков является частью повседневной работы вне всякой связи с просмотром матчей.Те же болельщики, которые предпочитали смотреть футбол дома, не страдали отсутствием аппетита и активно заказывали еду с посыльными. Как показывает статистика, во время просмотра спортивных мероприятий израильтяне любят заказывать гамбургеры, пиццу и суши.В сети «Dominos Pizza» утверждают, что во время чемпионата продажи выросли на 18% и выросло количество заказов с тремя пиццами и более. В сети «Pizza Hut» говорят о росте продаж на 21%, а также о том, что подобного роста продаж не наблюдалось во время прежних Чемпионатов мира по футболу.Не обошел праздник футбола стороной и крупные торговые сети. Во второй половине июня наблюдался рост продаж категорий, так или иначе связанных с времяпровождением перед экраном телевизора. По данным компании StoreNext, отслеживающий изменения в ценах на продукты питания, напитки и другие товары широкого потребления, за первую неделю трансляций футбольных матчей продажи светлого пива выросли почти на 13% до 15,1 миллиона шекелей, а на вторую неделю чемпионата выросли на 19% по сравнению с продажами до открытия ЧМ-2018. Продажи семечек, орешек и других видов сладких и соленых закусок выросли в июне на 19,1% по сравнению с июнем 2017 года, продажи попкорна для микроволновых печей выросли на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Продажи выпечки выросли на 8,8%, продажи готовых замороженных блюд — на 10,4%.Сети ресторанов, специализирующиеся на продаже гамбургеров, сообщают о росте продаж на 15%-25% во время футбольного праздника, как за счет роста заказов с посыльными, так и за счет роста числа посетителей во время трансляции матчей. В ресторанах провели подготовительную работу и установили большие экраны, что нашло свое отражение также в росте продаж пива и закусок. Как и в пиццериях, в сетях гамбургеров отмечают рост заказов с посыльными «больших» коробок с 16 гамбургерами — объем подобных заказов вырос в три раза.