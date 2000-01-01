01.06 06:50 MIGnews.com

"Бэтмен" присоединился к протестующим в Филадельфии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Филадельфии (США) во время массовых протестов, вызванных смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, на улицах среди демонстрантов объявился "Бэтмен".Соответствующее видео опубликовали в YouTube.Человек в костюме Бэтмена невозмутимо прошелся среди демонстрантов по улице, затянутой дымом от сожженных машин и резины.Участники протестов при виде "Темного рыцаря" начали аплодировать. Как оказалось, в костюме на улицу вышел 43-летний Боб Гейл (Bucks County Batman), купивший данный наряд за 12 тысяч долларов.31 мая в Филадельфии насчитывалось около 13 полицейских среди пострадавших во время беспорядков. Протестующие подожгли по меньшей мере четыре полицейских автомобиля, разграбили магазин Apple и попытались поджечь статую бывшего мэра города Фрэнка Риццо.