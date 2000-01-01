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`Бэтмен` присоединился к протестующим в Филадельфии | Фото:01.06 06:50   MIGnews.com

"Бэтмен" присоединился к протестующим в Филадельфии

В Филадельфии (США) во время массовых протестов, вызванных смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, на улицах среди демонстрантов объявился "Бэтмен".

Соответствующее видео опубликовали в YouTube.

Человек в костюме Бэтмена невозмутимо прошелся среди демонстрантов по улице, затянутой дымом от сожженных машин и резины.

Участники протестов при виде "Темного рыцаря" начали аплодировать. Как оказалось, в костюме на улицу вышел 43-летний Боб Гейл (Bucks County Batman), купивший данный наряд за 12 тысяч долларов.



31 мая в Филадельфии насчитывалось около 13 полицейских среди пострадавших во время беспорядков. Протестующие подожгли по меньшей мере четыре полицейских автомобиля, разграбили магазин Apple и попытались поджечь статую бывшего мэра города Фрэнка Риццо.


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