01.06 02:10 MIGnews.com

В США разрешили открыть Disneyland: озвучены правила

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Чиновники американского штата Флорида утвердили планы по поэтапному открытию Disneyland.По данным Reuters, парк развлечений вновь будет открыть для посетителей с 11 июля.Поэтапное открытие Disneyland будет проходить с учетом выполнения обязательных правил, в числе которых температурный скрининг и ношение масок для гостей и работников.Более того, в парке не будет парадов, фейерверков и других мероприятий, которые подразумевают скопление людей. Администрация будет поощрять посетителей, которые пользуются бесконтактными платежными системами.