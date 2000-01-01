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В США разрешили открыть Disneyland: озвучены правила | Фото:01.06 02:10   MIGnews.com

В США разрешили открыть Disneyland: озвучены правила

Чиновники американского штата Флорида утвердили планы по поэтапному открытию Disneyland.

По данным Reuters, парк развлечений вновь будет открыть для посетителей с 11 июля.

Поэтапное открытие Disneyland будет проходить с учетом выполнения обязательных правил, в числе которых температурный скрининг и ношение масок для гостей и работников.

Более того, в парке не будет парадов, фейерверков и других мероприятий, которые подразумевают скопление людей. Администрация будет поощрять посетителей, которые пользуются бесконтактными платежными системами.


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