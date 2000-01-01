В Израиле разрабатывают секретные ракетные технологии

Tomer была создана в рамках приватизации IMI Systems. Минобороны опасалось, что "Израильская военная промышленность" будет куплена иностранцами вместе с секретными технологиями.
По данным издания, Tomer успешно завершила 2019 год в качестве независимой компании с продажами на 330 млн шекелей. В основном сделки совершались с Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI), Rafael Advanced Defense Systems и Elbit. В конце года производитель получил прибыль в 10 млн шекелей и теперь имеет постоянные заказы на сумму 750 млн.
Tomer работает над ракетами дальнего радиуса действия, двигателями для первой и второй ступени ракеты-носителя "Шавит" и другое.
Уточняется, что компания напрямую не ведет продажи за границей, хотя начала вести переговоры с несколькими фирмами в Японии и США о поставке ракетных двигателей для зарубежных проектов.
На данный момент Tomer работает над усовершенствованием "Шавит". Согласно плану, ракета-носитель легкого класса сможет выводить более тяжелые грузы в космос. Такая возможность позволит запускать усовершенствованные спутники с камерами, имеющими более высокое разрешение. Также компания рассматривает возможность производить гиперзвуковые двигатели.